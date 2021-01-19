За время работы накоплен значительный опыт представления интересов граждан и юридических лиц в судах (Мировые суды, Суды общей юрисдикции, Арбитражные суды, Третейские суды, Военные суды). Оказывает юридическое сопровождение предприятиям и организациям при проведении налоговых проверок .

Адвокат Разумовский Г.Г. представляет интересы граждан и юридических лиц в судах, различных государственных органах (в том числе правоохранительных), перед третьими лицами, участвует в разрешении конфликтных ситуаций в досудебном порядке, в т.ч. путем переговоров, составляет жалобы, претензии, иски, различные документы требующие разносторонних юридических знаний и навыков, разрабатывает договора.