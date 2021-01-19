+7 985 691-38-55
+7 985 691-38-55
Разумовский Г.Г.

Разумность. Законность. Добросовестность.

Адвокат Разумовский Георгий Геннадьевич

глазик



РАЗУМНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ВАШИХ ПРОБЛЕМ

За время работы накоплен значительный опыт представления интересов граждан и юридических лиц в судах (Мировые суды, Суды общей юрисдикции, Арбитражные суды, Третейские суды, Военные суды). Оказывает юридическое сопровождение предприятиям и организациям при проведении налоговых проверок . 

Адвокат Разумовский Г.Г. представляет интересы граждан и юридических лиц в судах, различных государственных органах (в том числе правоохранительных), перед третьими лицами, участвует в разрешении конфликтных ситуаций в досудебном порядке, в т.ч. путем переговоров, составляет жалобы, претензии, иски, различные документы требующие разносторонних юридических знаний и навыков, разрабатывает договора.

Гражданские
дела

Под гражданскими делами в настоящем разделе моего сайта понимается предоставление правовой помощи гражданам и юридическим лицам по вопросам, регулируемым гражданским законодательством РФ.

Жилищные
споры
Под «жилищными спорами» в настоящем разделе моего сайта понимаются ситуации, когда затрагиваются Ваши жилищные права или жилищные права Ваших близких людей, когда у Вас есть потребность защитить свои жилищные права и не допустить возникновения прав на Ваше жилье у иных лиц.

Семейные
споры

Семейное право — это отдельный,  раздел гражданского права, основной задачей и функцией которого является законодательное регулирование в РФ семейных отношениях возникающих при: вступлении в брак, расторжении брака, разделе имущества супругов, установления и выплаты алиментов, реализации прав несовершеннолетних детей и т.д.
Уголовные
дела
Данный раздел моего сайта посвящен уголовному преследованию граждан (физических лиц) и организаций (а точнее — работников организации, которые были вовлечены в возможное совершение преступления).

Ваш адвокат

Данный перечень юридической помощи не является исчерпывающим, более подробно о видах оказываемой адвокатом юридической помощи Вы сможете узнать позвонив адвокату по телефону:

+7 985 691-38-55

 Адвокат Разумовский Георгий Геннадьевич. Член  Адвокатской Палаты города Москвы.  Стаж  Адвокатской  практики  исчисляется с 2003 г. Общий Юридический Стаж 25 лет.   

Адвокат  Георгий Геннадьевич Разумовский   тщательно подходит к решению любой проблемы клиента.  Накопленный  практический опыт  и глубокие теоретические знания   позволяют ему  оперативно принимать  оптимальные и грамотные  решения в интересах Доверителя.  

Адвокат Разумовский Георгий Геннадьевич   профессионально подходит к решению любой проблемы клиента.     Практический Опыт   Адвокатской деятельности, наряду с Руководством Общественным Советом УФСИН и юридическим отделом Бюро Кредитных Историй,  позволяет Адвокату четко и грамотно взаимодействовать с Контрольно-Надзорными Органами и Органами Власти, он   знаком со всеми  нюансами работы судебной, налоговой, банковской.  уголовно-исполнительной и правоохранительной системы. Все это помогает ему быстро и эффективно  представлять и защищать интересы Доверителей в следующих категориях дел:

  • Уголовные дела особой сложности   (тяжкие и особо тяжкие преступления различной направленности).
  • гражданские дела;
  • семейные дела и бракоразводные процессы  
  • наследственные споры в отношении любого имущества и любых категорий наследников;
  • дела в отношении лиц находящихся в местах лишения свободы, связанные с исполнением приговоров по уголовным делам (УДО, актирование  осужденных, замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания)  
  • жилищные споры;
  • медицинские споры;
  • дела , связанные с ДТП и автомобильными спорами
  • дела подсудные Военным Судам
  • спортивное право
  • арбитраж
  • банковское право и любые споры, связанные с кредитованием физических и юридических лиц.

 Адвокат Георгий Геннадьевич Разумовский     занимается не только  судебной защитой клиентов, но и работает по иным направлениям юридического обслуживания. Так,  Доверитель может воспользоваться консультацией по месту своего нахождения, заказать разработку документации, юридический аудит, правовую оценку юридических материалов или досудебное представительство.

  Опыт руководства юридическими отделами предприятий , имеющийся в арсенале Адвоката Разумовского — бесценное качество для любого бизнеса, который желает наладить и систематизировать собственную правовую базу и  практику,    чувствовать себя защищенным при работе и взаимодействии с Контрольно-надзорными органами и Органами Власти.   Адвокат Разумовский Георгий Геннадьевич грамотно составляет и анализирует договоры, организует  и проводит  работу с жалобами, обращениями и претензиями,  защищая интересы бизнеса и граждан.

  Обращаясь к Адвокату Разумовскому со своей проблемой – вы получаете правовые варианты ее решения.  

 

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Основными принципами моей работы являются - грамотная и последовательная защита интересов клиента, позволяющая достигнуть поставленной цели и выполнить задачу
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