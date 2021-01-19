За время работы накоплен значительный опыт представления интересов граждан и юридических лиц в судах (Мировые суды, Суды общей юрисдикции, Арбитражные суды, Третейские суды, Военные суды). Оказывает юридическое сопровождение предприятиям и организациям при проведении налоговых проверок .
Адвокат Разумовский Г.Г. представляет интересы граждан и юридических лиц в судах, различных государственных органах (в том числе правоохранительных), перед третьими лицами, участвует в разрешении конфликтных ситуаций в досудебном порядке, в т.ч. путем переговоров, составляет жалобы, претензии, иски, различные документы требующие разносторонних юридических знаний и навыков, разрабатывает договора.
Гражданские
дела
Под гражданскими делами в настоящем разделе моего сайта понимается предоставление правовой помощи гражданам и юридическим лицам по вопросам, регулируемым гражданским законодательством РФ.
Семейные
споры
Данный перечень юридической помощи не является исчерпывающим, более подробно о видах оказываемой адвокатом юридической помощи Вы сможете узнать позвонив адвокату по телефону:
Адвокат Разумовский Георгий Геннадьевич. Член Адвокатской Палаты города Москвы. Стаж Адвокатской практики исчисляется с 2003 г. Общий Юридический Стаж 25 лет.
Адвокат Георгий Геннадьевич Разумовский тщательно подходит к решению любой проблемы клиента. Накопленный практический опыт и глубокие теоретические знания позволяют ему оперативно принимать оптимальные и грамотные решения в интересах Доверителя.
Адвокат Разумовский Георгий Геннадьевич профессионально подходит к решению любой проблемы клиента. Практический Опыт Адвокатской деятельности, наряду с Руководством Общественным Советом УФСИН и юридическим отделом Бюро Кредитных Историй, позволяет Адвокату четко и грамотно взаимодействовать с Контрольно-Надзорными Органами и Органами Власти, он знаком со всеми нюансами работы судебной, налоговой, банковской. уголовно-исполнительной и правоохранительной системы. Все это помогает ему быстро и эффективно представлять и защищать интересы Доверителей в следующих категориях дел:
Адвокат Георгий Геннадьевич Разумовский – занимается не только судебной защитой клиентов, но и работает по иным направлениям юридического обслуживания. Так, Доверитель может воспользоваться консультацией по месту своего нахождения, заказать разработку документации, юридический аудит, правовую оценку юридических материалов или досудебное представительство.
Опыт руководства юридическими отделами предприятий , имеющийся в арсенале Адвоката Разумовского — бесценное качество для любого бизнеса, который желает наладить и систематизировать собственную правовую базу и практику, чувствовать себя защищенным при работе и взаимодействии с Контрольно-надзорными органами и Органами Власти. Адвокат Разумовский Георгий Геннадьевич грамотно составляет и анализирует договоры, организует и проводит работу с жалобами, обращениями и претензиями, защищая интересы бизнеса и граждан.
Обращаясь к Адвокату Разумовскому со своей проблемой – вы получаете правовые варианты ее решения.